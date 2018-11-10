A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan 'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Belarus ve Polonya 'nın yanı sıra Estonya ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

Toplam 32 takımın 4'erli olarak 8 grupta mücadele ettiği elemelerde grup birincilerinin yanı sıra 6 grup ikincisi de finallere gitmeye hak kazanacak.