10 Kasım 2018, 19:05
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 17 Kasım'da Polonya ile deplasmanda, 21 Kasım'da da Kayseri'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve  Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı  elde etmek için Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Estonya ile mücadele eden  ay-yıldızlı takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.
Toplam 32 takımın 4'erli olarak 8 grupta mücadele ettiği elemelerde  grup birincilerinin yanı sıra 6 grup ikincisi de finallere gitmeye hak kazanacak.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna  şu oyuncular davet edildi:
Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar (Beşiktaş),  Olcay Çakır Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Tilbe  Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu  Köksal, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul  Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra  Holingsvorth (Shanxi Xingrui).
Polonya,Avrupa,basketbol

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