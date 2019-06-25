25.06.2019 13:42
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu , 12 kişilik kadrosunu belirledi.
Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.
C Grubu'nda İtalya , Slovenya ve Macaristan 'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Bahar Çağlar ( Beşiktaş ), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç ( Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez , Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora , Kiah Irene Stokes ( Fenerbahçe ), Işıl Alben , İnci Güçlü ( Galatasaray ), Cansu Köksal ( Hatay Büyükşehir Belediyespor ), Asena Yalçın ( Mersin Büyükşehir Belediyespor).
Kaynak: AA
Fenerbahçe , basketbol , Spor

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