A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oluyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı 2019 Avrupa
Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi yarın yapılacak. Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da TSİ 15.00'te yapılacak kura çekimine Türkiye
, 1. torbadan katılacak. Letonya
ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 16 takım yer alacak.
Kura çekiminde torbalar şöyle:
1. torba: Türkiye, İspanya
, Fransa
, Rusya
2. torba: Belçika
, Letonya, İtalya
, Çekya
3. torba: Sırbistan, Ukrayna
, Macaristan
, Karadağ
4. torba: Slovenya
, Belarus
, Büyük Britanya
, İsveç
Finallerde takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek.
Avrupa,basketbol
11 Aralık 2018 Salı 13:38