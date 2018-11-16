A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'ya Gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Polonya
ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
Başantrenör Ekrem Memnun
yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Atatürk Havalimanı
'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan
kentine hareket etti. Milliler, oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek.
A Milli Takım, Artego Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak maçın ardından Belarus
ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için Kayseri
'ye dönecek.
Ay-yıldızlı ekip, Polonya ve Belarus'un yanı sıra Estonya
'nın yer aldığı grupta 4 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.
Avrupa,Polonya