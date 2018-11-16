16 Kasım 2018, 13:55
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'ya Gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Polonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Atatürk  Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan kentine hareket etti. Milliler,  oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek.
A Milli Takım, Artego Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak maçın ardından  Belarus ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için Kayseri'ye dönecek.
Ay-yıldızlı ekip, Polonya ve Belarus'un yanı sıra Estonya'nın yer  aldığı grupta 4 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın  elemelerinde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup  birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye  hak kazanacak.
  
Avrupa,Polonya

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