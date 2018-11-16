A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'ya Gitti

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan kentine hareket etti. Milliler, oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek.

A Milli Takım, Artego Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak maçın ardından Belarus ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için Kayseri'ye dönecek.

Ay-yıldızlı ekip, Polonya ve Belarus'un yanı sıra Estonya'nın yer aldığı grupta 4 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.