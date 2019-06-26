26.06.2019 11:02
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, şampiyonayı İtalya maçı ile açacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, şampiyonayı İtalya maçı ile açacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.30'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İtalya, Macaristan ve Slovenya ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki tüm maçlarını Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Salonu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın İtalya ile TSİ 19.30'da karşılaşacak. Milli Takım, ikinci maçını Slovenya ile 28 Haziran Cuma TSİ 17.00'de, üçüncü maçını ise Macaristan ile 30 Haziran Pazar TSİ 17.00'de oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 12 kişilik kadro ise şöyle:

Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Cansu Köksal, Asena Yalçın - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtalya , basketbol , Spor

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