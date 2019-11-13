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A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:32A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Takımı, bu ülkeye gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran 2021'de Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yer alabilmek için eleme karşılaşmalarında mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını oynamak üzere Mersin'e geçecek. Milliler, 17 Kasım Pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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