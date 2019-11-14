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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a 59-56 kaybetti.

14.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:39A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu
FIBA 2021 Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a 59-56 kaybetti.

Ranko Zeravica Salonu'nda oynanan mücadelede Sırbistan karşısında maça Olcay Çakır Turgut, Ayşegül Günay Aladağ, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 15-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip etkili olunca ay-yıldızlılar soyunma odasına 27-25 geride girdi. Diğer periyotlarda da etkili olamayan Türkiye, salondan 59-56 mağlup ayrıldı.

A Kadın Milli Takımı'nda, Kuanitra Holingsvorth 17, Cansu Köksal 8 ve Tuğçe Canıtez de 7 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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