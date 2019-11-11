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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

11.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:08A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve ile yapacağı maçların hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.
Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kondisyon çalışması, akşam antrenmanında ise hücum setleri ve 5'e 5 çalışması yaptı.
A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak.

Sırbistan Karadağ, Litvanya, Spor

Kaynak: AA

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