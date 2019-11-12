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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

12.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:40A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Sinan Erdem Salonu'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise şut ve taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Elemelerde 14 Kasım Perşembe günü Sırbistan'a konuk olacak milliler, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak.

Sırbistan Karadağ, Litvanya, Spor

Kaynak: AA

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