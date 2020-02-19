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A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor

İzlanda'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.

19.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:38A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, İzlanda'ya gidiyor

'nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2'nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda'ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B Grubu'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze'de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda'da başarılar diliyorum" dedi.

Millilerin maç programı ise şöyle:

23 Şubat Pazar - 16.00

Ukrayna - Türkiye

24 Şubat  Pazartesi - 19.30

Avustralya - Türkiye

26 Şubat Çarşamba  - 23.00

İzlanda - Türkiye

27 Şubat Perşembe - 19.30

Türkiye - Yeni Zelanda

29 Şubat Cumartesi - 13.00

Türkiye - Hırvatistan



İzlanda, Spor

Kaynak: DHA

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