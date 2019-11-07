A Milli Kadın Futbol Takımı ilgi bekliyor

İzmir'de cuma günü Hollanda ile 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçına çıkacak Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, İzmirli sporseverlerden destek bekliyor. Maçın oynanacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan antrenmanda açıklamalarda bulunan teknik direktör Talat Tuncel, "Hollanda kadın futbolunda çok önemli bir ülke. Son Dünya Kupası'nın ikincisi ve Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacağız. Üst düzey oyuncuları var. Orada 3-0 kaybettiğimiz maçı 25 bin seyirci izlemişti. Erkek futbol takımının gördüğü ilgiyi biz de İzmir'de görmek istiyoruz. Gelip kızlarımızı seyretsinler, destek versinler. Kızlar da sahada ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

Grupta şimdiye kadar 1 puan toplayan ay-yıldızlı ekibimizde ilk 4 maçta beklemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Tuncel, "Kazanamamak bizi hırslandırıyor. O hırsla birlikte hata da yapabiliyoruz. Çok tecrübeli bir takım değiliz. Liglerimizin geç başlaması da bizim için dezavantajdı. Rakipler 7-8 lig maçı oynayarak geldi. Hollanda'ya karşı tedbirimizi alıp sahada gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince mücadelemizi göstereceğiz" diye konuştu. Teknik patron Talat Tuncel, Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin kadın futboluna yönelmesi gerektiğini, bu şekilde kadın futbolunun ülkemizde ileri düzeye gelebileceğini ifade etti.

MELİKE: DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın forveti Melike Pekel, seyirci desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Fransa'nın FC Metz kulübünde oynayan 24 yaşındaki gurbetçi golcü, "Zor bir maça çıkacağız. Son Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacağız. Maça güzel şartlar altında hazırlanıyoruz. Sahada elimizden geleni sergileyeceğiz. Seyirciler sadece Erkek Milli Takımı'nı değil bizi de desteklemeye gelsinler. Destek kadın futbolunun ilerlemesi için çok önemli" yorumu yaptı.

FATMA: ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ

İzlanda'nın HK Vikingur takımında forma giyen 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Fatma Kara, ay yıldızlı formayı taşımaktan gurur duyduğunu kaydetti. Türkiye'nin kadın futbolunda Avrupa'ya göre geride olduğunu belirten Fatma, "Dilerim ülkemizde ileride kadın futboluna daha fazla önem verilir. Biz sahada savaşmaya devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Hedefimiz grubu en iyi şekilde tamamlamak. Dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.