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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

27.09.2019 20:52
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Porsuk Spor Salonu'nda 29 Eylül Pazar günü Hırvatistan'ı ağırlayacak milliler, başantrenör Birol Ünsal yönetiminde günde çift idman yapıyor.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, koşunun ardından açma-germe hareketleriyle tamamlandı.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 38-17 mağlup olan millilerin, pazar günü saat 18.00'de Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı Kosovalı Sherif Xhema ile Besfort Jahja hakem ikilisi yönetecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları

Hırvatistan, Güncel

Kaynak: AA

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