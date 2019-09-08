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A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı,

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı. Filenin Sultanları, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

08.09.2019 22:29 A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı,

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı. 2003'te de gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kalmıştı.


voleybol, Avrupa, Spor

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