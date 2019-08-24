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A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı

24.08.2019 23:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Maça iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, file önünde etkili oldu. İyi servis ve bloklarla skoru değiştiren milli takıma karşı iyi savunma yapmayı başaran Finlandiya, 21-21'de eşitliği sağladı. Ebrar ve Meliha'nın sayısından sonra savunma ve manşet problemi yaşayarak 23-23 eşitlikte mola almak durumunda kalan Türkiye, Meryem ve Ebrar'ın bloktan aldığı sayıyla ilk seti 26-24 önde bitirdi.
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Finlandiya, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

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