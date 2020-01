A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda hedef olimpiyat vizesi

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Meryem Boz, olimpiyat vizesi almayı çok istediklerini söyledi.Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.Milli takımın pasör çaprazlarından Meryem Boz, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Antalya'da yaptıkları hazırlık kampının iyi geçtiğini aktaran tecrübeli voleybolcu, "Kolay bir turnuva olmayacağını herkes biliyor. Güzel de hazırlandık. Hollanda'ya kadar tamamıyla hazır olacağımızı düşünüyorum." dedi.Meryem, 8 takımın yer alacağı olimpiyat elemelerinde her ekibin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Herkes bunun bilincinde. Olimpiyat vizesi için çok önemli bir turnuva. Gelen bütün takımlar, voleybolu çok iyi oynuyor. İşimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı."En önemlisi ilk karşılaşma"Meryem, gruptaki en ciddi maçın Almanya ile yapacakları grubun ilk müsabakası olduğunu dile getirdi.Hırvatistan'ı Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2-1 geriden gelerek 3-2 yendiklerini hatılatan Meryem Boz, "Gruptaki en ciddi maç Hırvatistan müsabakası olarak gözükse de bence en önemlisi ilk karşılaşma. Oranın atmosferini ve heyecanını Almanya maçıyla yaşayacağız. Hırvatistan'ı Ankara'da 3-2 yenmiş olabiliriz ama önemli değil. Olimpiyat vizesini almayı çok istiyoruz. Bunun için de çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki maç 3-2 olduğu için bizi korkutan ya da geren bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.Son Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp gümüş madalya kazandıklarını hatırlatan tecrübeli pasör çaprazı, "Avrupa ikincisi olduğumuzu yeni yeni sindirebiliyoruz. Milli takımda herkes daha pozitif ve birbirine sarılmış durumda. Olumlu bir hava var. Avrupa ikincisi olmamız rakiplerde bir baskı oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Olimpiyatlara gitmenin her sporcunun hayali olduğunu anlatan Meryem, "Voleybolda daha üst seviye yok. En son seviye olimpiyatlar. Kariyerimde bu deneyimi yaşamak istiyorum. Bütün branşlarda her sporcunun rüyası olimpiyatlar. Tokyo 2020'ye gidersek, orada da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.