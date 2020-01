A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara katılma hakkı kazanması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya'ya karşı oynadığı final maçını iyi bir oyun ve net bir skorla kazandığını söyledi.Üstündağ, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı 3-0 yendiği ve olimpiyatlara katılma hakkını elde ettiği maç sonrası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Türkiye adına çok gururlu ve mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Telafisi olan bir maçla başladık ve telafisi olmayan bir maçla bitirdik. Almanya da ev sahibi Hollanda gibi güçlü rakipleri eledi, tekrar buluştuk ama finali net bir skor ve iyi bir oyunla 3-0 kazanarak Tokyo biletini aldık." dedi.Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Takım bunu hak etti. Olimpiyatı hak etmiştik. Son düdüğe kadar mücadelemizi yaptık ve bırakmadık. Allah bu takımın yolunu açık etsin. Tokyo'da takımı kürsüde görmek en büyük hayallerimizden biri. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye adına gururluyuz çünkü biz Türk'üz." ifadesini kullandı.Taraftarların hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadığını vurgulayan Üstündağ, "Bizi yalnız bırakmayan Hollanda'daki gurbetçilerimiz, bize kendi vatanımızda gibi kucak açtılar onlara içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.Herkese teşekkür eden başantrenör Giovanni Guidetti de "Apeldoorn bugün küçük bir Ankara'ydı. Bu turnuva dünyada en zor turnuva. Bizim takım çok zor başladı ama çok iyi bitirdi ve bundan dolayı çok mutluyum. Tokyo'da oynayacağımız olimpiyat bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti."Zor maçlar bizi yeniden takım yaptı"Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar da rüyada olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Şu anda adrenalin çok yüksek belki şu an her şeyin tam farkında değiliz. Tokyo 2020'ye katıldık ama nasıl bir şey başardığımızı yarın daha iyi anlayacağız. Çok mutlu ve gururluyuz, bu bayrak altında ülkemizi yine en iyi şekilde temsil ettik. Turnuvaya kötü başladık ve çok zorlandığımız maçlar oldu fakat bu maçlar bizi yeniden takım yaptı."Eda Erdem, "Her yer kırmızı-beyaz Türk bayrakları ile doluydu. Taraftarlar süperler zaten bu bizi özel ayrı kılan şey. Destek her zaman geliyor biz de onların yüzünü kara çıkarmadık ve Tokyo'ya bileti aldık." dedi.Çok mutlu olduklarını söyleyen Meryem Boz da "Bütün çalışmalarımız ve emeklerimizin sonucunu Tokyo vizesi ile aldık, çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Meryem, "Bizi hiç yalnız bırakmayan Türk taraftarı, bizi kendi ülkemizde gibi hissettirdiler ve her zaman arkamızda oldular. En son oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'daki tribünler nasıl doluysa burada da aynı atmosferi yaşadık. Türkiye'deki evimiz gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.