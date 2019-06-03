03.06.2019 10:51
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Bangkok'ta oynanacak maç TSİ 11.05'te başlayacak.
İlk 2 haftasında 6 maç yapan A Milli Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 16 ülkenin mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde lider konumda bulunuyor.
Milliler, Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 5 Haziran Çarşamba günü Bulgaristan, 6 Haziran Perşembe günü ise ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
voleybol, Dominik Cumhuriyeti, Spor

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