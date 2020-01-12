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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak

Türkiye: 2-3SALON: OmnisportHAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)POLONYA: Stencel, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Jagla (L), Wolosz, Wojcik, Medryzk, Smarzek-Godek, Fedusio, Kowalewska, GoreckaTÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha,...

12.01.2020 01:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 01:28A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak

Türkiye: 2-3

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Fabrice Collados ( ), Zsolt Mezöffy ( )

POLONYA: Stencel, Alagierska, Kakolewska, Lukasik, Stenzel (L), Stysiak, Jagla (L), Wolosz, Wojcik, Medryzk, Smarzek-Godek, Fedusio, Kowalewska, Gorecka

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma, Naz, Aslı, Fatma, Ayça (L), Tuğba, Ebrar

SETLER: 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15

SÜRE: 144 dakika (22, 29, 30, 45, 18)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında 'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan maçta rakibi Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15'lik setlerle yenen milliler, yarın TSİ 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.



Macaristan, Polonya, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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