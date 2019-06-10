A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı.

Akşam'da yer alan habere göre; Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

TÜRKİYE'DEN İZLANDA'YA NOTA VERİLDİ

Türkiye'den İzlanda'ya "durumu kınayan nota" verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı" bildirildi.