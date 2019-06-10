10.06.2019 11:32
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A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı

İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi ortaya çıktı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması.

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı.

Akşam'da yer alan habere göre; Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

TÜRKİYE'DEN İZLANDA'YA NOTA VERİLDİ

Türkiye'den İzlanda'ya "durumu kınayan nota" verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı" bildirildi.

A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı

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Spor

YORUMLAR (31)
NADİR: Sivas Malaklısıyla hepsini aratmamamız lazım geldiklerinde
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İNSAN: yanlızca türkiye yol geçen hanı
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DANGOZ MAMIT: daha beterini yapmazsanız adamdeğilsinğz
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ENES: bunun cevabını sahada vereceğiz
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TAYFUN AKALIN: Çevir kazı yanmasın yapmayın İzlanda! Yarın sahada en iyi cevabı vereceğiz!. .
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