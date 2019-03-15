A Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.<br><br>A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.<br><br>A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: <br><br>Kaleciler<br><br>Mert Günok (Medipol Başakşehir)<br><br>Muhammed Şengezer (Bursaspor)<br><br>Uğurcan Çakır (Trabzonspor)<br><br>Sinan Bolat (Royal Antwerp)<br><br>Savunma<br><br>Gökhan Gönül (Beşiktaş)<br><br>Zeki Çelik (LOSC Lille)<br><br>Çağlar Söyüncü (Leicester City)<br><br>Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)<br><br>Merih Demiral (Sassuolo)<br><br>Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)<br><br>Emre Taşdemir (Galatasaray)<br><br>Orta saha<br><br>Deniz Türüç (Kayserispor)<br><br>Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)<br><br>Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)<br><br>Dorukhan Toköz (Beşiktaş)<br><br>Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)<br><br>İrfan Kahveci (Medipol Başakşehir)<br><br>Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)<br><br>Mehmet Topal (Fenerbahçe)<br><br>Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)<br><br>Okay Yokuşlu (Celta Vigo)<br><br>Yunus Mallı (Wolfsburg)<br><br>Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)<br><br>Güven Yalçın (Beşiktaş)<br><br>Hakan Çalhanoğlu (Milan)<br><br>Forvet<br><br>Burak Yılmaz (Beşiktaş)<br><br>Cenk Tosun (Everton) - İSTANBUL