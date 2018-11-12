A Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik

İsveç
ve Ukrayna
ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan A Milli Takımı'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
A Milli Takım Sağlık Heyeti'nin kampta yaptığı tetkik ve muayene sonrasında, Çaykur Rizespor
kalecisi Gökhan Akkan'ın Medipol Başakşehir
karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde oluşan zorlanma nedeniyle İsveç ve Ukrayna maçları süresince iyileşmeyeceği tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Gökhan aday kadrodan çıkartılırken, yerine Bursaspor
'dan Okan Kocuk
davet edildi. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu,Ukrayna,İsveç
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:06