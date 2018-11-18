A Milli Takım, Ukrayna
ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde Antalya
'ya geldi. Dün akşam Konya
'da oynanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında İsveç
'e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Milli Takım, Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde şehre geldi. Ali Dürüst
'ün önderliğinde Antalya'ya gelen kafilede, kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu
ve Serdar Aziz
yer almadı. Millilerin oldukça moralsiz olduğu görüldü. Yoğun güvenlik önemleri ile havalimanına gelen kafile, buradan konaklayacağı otele gitmek üzere yol açıktı.
(İHA)
Ukrayna,Antalya
18 Kasım 2018 Pazar 19:56