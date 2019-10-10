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A milli takım, arnavutluk maçına hazır

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

10.10.2019 18:57A milli takım, arnavutluk maçına hazır

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK

A Milli Takım'da oyuncular, antrenman sahasına "Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.

A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncuların sahaya pankartla çıkması

Antrenmandan detaylar



Arnavutluk, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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