A Milli Takımda Melih Mahmutoğlu, Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımının İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Mahmutoğlu'nun yerine Buğrahan Tuncer ve Yiğit Arslan kadroya dahil edildi.

BUĞRAHAN VE YİĞİT DAVET EDİLDİ

29 Kasım'da Ankara'da İspanya ve 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Melih Mahmutoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile TOFAŞlı Yiğit Arslan kadroya davet edildi.