A milli takım'da moldova maçının hazırlıkları başladı

Emre Belözoğlu, belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildi

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Takım, 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e yolculuk edecek.

Aynı gün TSİ 20.30'da ise teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. Milliler TSİ 21.00'da maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.