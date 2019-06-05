A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli futbol takımında Okay Yokuşlu, sakatlığ sebebiyle Fransa
ve İzlanda
maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı. A Milli Futbol Takımı
'nın Yunanistan
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sağ dizinden sakatlanan Okay Yokuşlu, Türkiye
'nin EURO 2020 grup elemelerinde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldı. A Milli takımın Antalya
kampında bir süredir tedavi gören Okay Yokuşlu, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İzlanda
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, Spor