29.05.2019 09:10
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A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı Futbol, Ozan Kabak, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (8)
ADANALI CELAL: Ozan a vasat diyenler kadroda vasatın üzeri stopere örnek versin. Futbol cahilisiniz yazık
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DÖNDÜ TEYZE: ozanın ismini hiç beğenmedim,kesinlikle degiştirmemiz lazım.
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  • İZMİR’Lİ İSMET : Aynen katılıyorum teyze,,örnegin ozan yerine osman ismi verilebilir degilmi.
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AFYONLU: ulan 5 para etmez futbolcu
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  • AFYONLU 2 : Sen çok iyisin demi bu yorumu yaptığına göre sende hiç para etmezsin
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