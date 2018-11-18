A Milli Takım'da Serdar ve Hakan Kadrodan Çıkarıldı

TFF
'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ukrayna
ile 20 Kasım
'da Antalya
'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.
Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya
'daki kampından ayrıldı."