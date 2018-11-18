18 Kasım 2018, 12:45
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A Milli Takım'da Serdar ve Hakan Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Takım

A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. İki isim sabah saatlerinde Konya'daki kamptan ayrıldı.

A Milli Takımımız'da İsveç maçının ardından sakatlıkları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.  
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:   "Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.
Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı."
Konya,Serdar Aziz,Hakan Çalhanoğlu

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