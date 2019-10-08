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A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

08.10.2019 11:35A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti
A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
İstanbul'da bulunan özel bir hastanede dün dizinden operasyon geçiren 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü; A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kadrodaki tüm futbolcular ziyaret etti. Ay-yıldızlılar genç futbolcuyu teselli ederek acil şifalar diledi. Dorukhan Toköz; Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
A Milli Takım kafilesi, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.



Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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