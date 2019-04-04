A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 2 Basamak Yükseldi

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk
ve Moldova
karşısında 6 puan çıkaran A Milli Futbol Takımı
, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.
A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 elemelerinde karşılaştığı Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanarak, bin 457 puana ulaşıp, iki basamak yükseldi ve 39. sıraya çıktı.
FIFA sıralamasında Belçika
liderliğini sürdürürken, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa
, ikinci sırada kaldı. Türkiye
'nin EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden İzlanda
40, Arnavutluk 62, Andorra
134, Moldova ise 171. sırada kendine yer buldu.
FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 14 Haziran'da duyuracak. - İSTANBUL
Moldova, Arnavutluk, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Spor
Kaynak: İHA