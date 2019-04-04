A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 2 Basamak Yükseldi

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk
ve Moldova
karşısında 6 puan çıkaran A Milli Futbol Takımı
, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı. A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 elemelerinde karşılaştığı Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanarak, bin 457 puana ulaşıp, iki basamak yükseldi ve 39. sıraya çıktı. FIFA sıralamasında Belçika
liderliğini sürdürürken, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa
, ikinci sırada kaldı. Türkiye
'nin EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden İzlanda
40, Arnavutluk 62, Andorra
134, Moldova ise 171. sırada kendine yer buldu. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 14 Haziran'da duyuracak.
(İHA)
Moldova, Arnavutluk, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Güncel
Kaynak: İHA