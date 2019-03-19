A Milli Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA