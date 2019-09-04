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A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek ve 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarına devam ediyor.

04.09.2019 22:25 A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek ve 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel antrenman programlarına devam eden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangaré bugün yapılan idmana katılmazken, dünkü antrenmanda yer almayan Emre Belözoğlu ve aynı çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte antrenman yaptı.
Millilerin bugünkü çalışmasını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.
Ay-yıldızlı ekip yarın saat 18.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Moldova, Güncel

Kaynak: İHA

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