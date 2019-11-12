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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Euro 2020 Elemeleri'nde son hafta maçlarında önce İzlanda, ardından da Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarını sürdürdü.

12.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:22
Euro 2020 Elemeleri'nde son hafta maçlarında önce , ardından da ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçen millilerde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrı olarak koşu yaptı. 3 takım halinde yapılan top kapma çalışmasının ardından ay-yıldızlılar taktik idmana geçti. Hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, yarın Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanını yaparak İzlanda maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Andorra, İzlanda, Güncel

Kaynak: İHA


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