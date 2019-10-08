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A Milli Takım heyetinden Dorukhan Toköz'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

08.10.2019 11:14A Milli Takım heyetinden Dorukhan Toköz'e ziyaret
A Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı heyeti Dorukhan Toköz'ü unutmadı. Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat oldu. Ameliyatın ardından milliler, genç futbolcuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sahalardan 4 ay uzak kalacağı aktarılan Dorukhan'ın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrılarak Riva'da devam eden kampa geri döndü. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz, Spor

Kaynak: İHA

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