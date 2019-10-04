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A Milli Takım'ı Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

04.10.2019 20:32A Milli Takım'ı Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Milli Takımların sosyal medya hesabı üzerinden saat 20.20'de, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ı Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu şöyle:

"Mert Günük, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan, Zeki Çelik, Nazım, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Umur Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal." - İSTANBUL

Arnavutluk, Fransa, Spor

Kaynak: İHA

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