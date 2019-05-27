A Milli Takım'ın Antalya kampı bugün başlıyor

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya
'da kampa girecek.
A Milliler, 11 günlük kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan
ve 2 Haziran'da Özbekistan
ile birer özel maç oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular, bugün saat 14.00'te Belek
bölgesindeki bir otelde toplanacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in bu tesiste düzenleyeceği basın toplantısı da aynı saatte başlayacak. Ay-yıldızlılar, kamptaki ilk çalışmasını ise saat 18.30'da gerçekleştirecek. - ANKARA
Spor
Kaynak: İHA