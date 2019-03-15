A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı Açıklaması

IHAAW141532-SPO/15-03-2019
- A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı: - Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat - Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir - Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu - Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun 15.03.2019 14: 15: 32 TSINNNN - İSTANBUL
Mert Günok, Moldova, Arnavutluk, Spor
Kaynak: İHA