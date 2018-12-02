A Milli Takım'ın Fikstürü Belli Oldu

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi sonucu H Grubu'nda Fransa
, İzlanda
, Arnavutluk
, Moldova
ve Andorra
ile eşleşen A Milli Takım'ın maç takvimi de belli oldu. İrlanda Cumhuriyeti
'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlenen fikstüre göre A Milli Takım, ilk maçını 22 Mart
2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay yıldızlılar iç sahadaki ilk maçında ise 25 Mart 2019'da Moldova ile karşılaşacak.
A Milliler, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.
EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:
22.03.2019 - 20.45 Arnavutluk - TÜRKİYE
25.03.2019 - 18.00 TÜRKİYE - Moldova
8.06.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Fransa
11.06.2019 - 20.45 İzlanda - TÜRKİYE
7.09.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Andorra
10.09.2019 - 20.45 Moldova - TÜRKİYE
11.10.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Arnavutluk
14.10.2019 - 20.45 Fransa - TÜRKİYE
14.11.2019 - 18.00 TÜRKİYE - İzlanda
17.11.2019 - 20.45 Andorra - TÜRKİYE
Fransa,Arnavutluk,Moldova
02 Aralık 2018 Pazar 23:51