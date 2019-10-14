Lider geldik, lider dönüyoruz! İşte puan durumu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçlarında sonuçlar belli oldu. Grubun lideri olan A Milli Takım, deplasmanda rakibi Fransa ile 1-1 berabere kalarak 19 puanla liderliğini sürdürdü. 9. maçta evinde İzlanda'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, grubun son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.
H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar şöyle:
Fransa - Türkiye: 1-1
İzlanda - Andorra: 2-0
Moldova - Arnavutluk : 0-4
İşte puan durumu:
1- TÜRKİYE/ 19 puan
2- Fransa/ 19 puan
3- İzlanda/ 15 puan
4- Arnavutluk/ 12 puan
5- Andorra/ 3 puan
6- Moldova/ 3 puan