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Lider geldik, lider dönüyoruz! İşte puan durumu

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde galip gelirken, Arnavutluk ise deplasmanda kazanmayı bildi.

14.10.2019 23:48Lider geldik, lider dönüyoruz! İşte puan durumu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçlarında sonuçlar belli oldu. Grubun lideri olan A Milli Takım, deplasmanda rakibi Fransa ile 1-1 berabere kalarak 19 puanla liderliğini sürdürdü. 9. maçta evinde İzlanda'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, grubun son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar şöyle:

Fransa - Türkiye: 1-1

İzlanda - Andorra: 2-0

Moldova - Arnavutluk : 0-4

İşte puan durumu:

1- TÜRKİYE/ 19 puan

2- Fransa/ 19 puan

3- İzlanda/ 15 puan

4- Arnavutluk/ 12 puan

5- Andorra/ 3 puan

6- Moldova/ 3 puan


Arnavutluk, İzlanda, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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