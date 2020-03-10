A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak
A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
10.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:20
A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa 'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
(İHA)
Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa 'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Slovenya, Avrupa, Güncel
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