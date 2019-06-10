A Milli Takım'ın İzlanda uçağında büyük fedakarlık!

Takım içerisindeki bütünleşmenin, başarı için fedakarlığın bir örneği de İzlanda deplasmanına giderken yaşandı. Bu önemli karşılaşma için iki ayrı uçakla gidilecekti. Futbolcular ayrı, yöneticiler ise ayrı uçakla uzun bir yol geçirecekti. Kafilenin ikiye ayrılmasından dolayı A Milli Takımı'nın aktarma yapma ihtimali de bulunuyordu.

GÜNEŞ'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Milliyet'te yer alan habere göre; Bununla ilgili düşüncelerini aktaran A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncular rahat etmeyebilir. Futbolcular ancak business class uçarsa birleştirelim. Gerekirse ben arkaya oturayım, yeter ki onlar rahat gitsinler" diye konuştu.

TFF YÖNETİCİLERİNDEN ŞENOL GÜNEŞ'E JEST

Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticileri, oyuncuların "business class" olarak seyahat etmesini, yönetim olarak da kendilerinin arka sıralarda bulunmasını istedi. Üstelik Güneş'e de, "Sen takımdan ayrı olamazsın" dendi ve onun da ön sırada gitmesi sağlandı. Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçan A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçti.