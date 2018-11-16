A Milli Takım İsveç Maçı Hazırlılarını Tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç
'le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya
Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor
'un Kayacık
Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu
ve antrenörler katıldı. Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti. - KONYA
İsveç