- A Milli Takım İsveç
maçı hazırlılarını tamamladı
KONYA - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya
Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor
'un Kayacık
Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu
ve antrenörler katıldı. Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti.
İsveç