A Milli Takım, İsveç ve Ukrayna Hazırlıklarına Başladı

İsveç
ile 17 Kasım'da Konya
'da, Ukrayna
ile de 20 Kasım
'da Antalya
'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı
, bu karşılaşmaların hazırlıklarına bugün başladı.
A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna maçları için Riva
'da toplandı. 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i Konya'da ağırlayacak olan A Milliler, 20 Kasım'da ise Ukrayna ile Antalya'da hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk antrenmanını Riva'da gerçekleştiren futbolcular, idman öncesinde uzun süre sohbet ettiler. Teknik Direktör Mircea Lucescu
da, uzun süredir görmediği oyuncuların tek tek ellerini sıktı ve öperek karşıladı. Özellikle dün Sivasspor
ile oynanan karşılaşmada tribünlerin ıslıkladığı Oğuzhan Özyakup
'la yakından ilgilenen Lucescu, bu futbolcuyla uzun süre sohbet etti. Sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe
'nin Alanyaspor
ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde forma giyen Mehmet Topal
da, antrenmana oğluyla birlikte geldi. Çalışmanın bir bölümünde, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal'ın oğluyla top oynadı.
Dün oynayanlar düz koşu yaptı
Takımlarıyla dün maça çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytaç Kara
, Tarkan
Serbest, Ertuğrul Ersoy
, Merih Demiral, Mert Müldür ve Serdar Gürler
antrenman sırasında düz koşu yaparken, Serdar Aziz
de tedbir amaçlı olarak bu futbolcularla birlikte düz koşu yaptı ve takımdan ayrı çalıştı. Üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım
ve tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal
idmanda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Cengiz Ünder
, Hakan Çalhanoğlu
ve Okay Yokuşlu bu gece kampa katılacak. Sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kadroya dahil edilen Bursaspor
kalecisi Okan Kocuk
ise yarın kampa katılacak.
dman öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa bir toplantı yaparak, "Lig maçları geride kaldı. Bu maçlarda birçoğunuz birbirinize rakiptiniz ancak şu anda aynı takımdasınız. Bu doğrultuda çalışacağınızdan eminim" dedi.
İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman düz koşuyla başlarken futbolcular daha sonra ısınma hareketlerine geçti. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Antalya,20 Kasım,Ukrayna,İsveç
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:17