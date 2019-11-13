Haberler » Spor » A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti - Spor

A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

A Milli Takım, İzlanda oynayacağı maç için gittiği İzlanda'da 1,5 saat pasaport kontrolü için bekletilmiş, Emre Belözoğlu'na mikrofon diye fırça uzatılmıştı. Türkiye ise aynı çirkin uygulamayı İzlanda Milli Takımı'na yapmadı. İzlanda kafilesi İstanbul Havalimanı'nda beklemeden geçti ve kalacakları otele hareket etti.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:53

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Konuk ekip, kamp yaptığı Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na gelirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takıma havalimanından çıkarken polis eşlik etti.

İzlanda kafilesi, motosikletli ve araçlı trafik polisleri ile çok sayıda sivil ve resmi polis eşliğinde otobüsle alandan konaklayacağı otele geçti. İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, bu akşam, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son çalışmasını aynı statta yapacak.

Türkiye ile İzlanda milli takımları, gruptaki 9. maçta yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

İZLANDA'DA SKANDAL YAŞANMIŞTI

Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.

8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu'na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı.

Olayların üzerine tuz biber eken bu davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp için otele yerleşmişti.

İzlanda ise 4 gün önce geldiği Antalya'da hiçbir sorun ile karşılaşmadı. Kampta maç hazırlıklarını yapan İzlanda Milli Takım kafilesi bugün Antalya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan İzlanda kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

İZLANDA MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verilmişti. Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekilmişti.

Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran 'fırça' olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

Guardiola Bayern MünihGuardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası

Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştüFenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü

BeşiktaşBeşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

MHK, Özgür Yankaya ve Hakan CeylanMHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek

A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

Türkiye, İzlanda, Spor


HABER YORUMLARI (86)
VATANDAŞ:onlarda bayağı tınladı ne güzel yapmışız karşılık verinde bir daha yapmasınlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI:Kendisine bir sandık insan pisliği gönderen YAVUZ SULTAN SELİM, iade olarak bir sandık lokum gönderir ve şunu ekler ( herkes kendi yediğinden ikram eder). . . AMA anlayana
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MECHUL:şimdi ne oldu biz medeni mi olduk ? peki bu o kansızların umrunda mı hayır neden bu kadar korkak davranıyoruz acaba hep merak etmişimdir bunu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KEMAL ÜNLÜ:ya haber başlığına bak. adamlarda çok utandı değilmi. ne omurgasız bir millet olduk. yazıklar olsun sizin gibi devlete.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ZY:ben tokat göremiyorum TOKAT GİBİ CEVAP bize yapılmış bir hakaret gibi onların kafalarını tuvalete sokarak cevap vermelidik
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
FB Lİ:Bizimkiler kadar korkak görmedim. Yuh yani.
Yayından Kaldır
84 18
Cevap yaz
..!:Korkaklık değil erdemlik kardeşim.
Yayından Kaldır
22 48
ACUNBABADEULAN:abartma len hoşaf
Yayından Kaldır
3 24
CODELOVER:insanlık görün adamlık görün anlayabilirseniz. .
Yayından Kaldır
38 39
Cevap yaz
..!:Emin olun anlamışlardır, anlamasalar bile en azından bu durum onları bu konuda kendi içlerinde düşünmeye sevk etmiştir.
Yayından Kaldır
14 12
Tüm 86 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
17:28 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
17:27 Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
17:26 Bakan Kasapoğlu: Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak
17:23 Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı...
17:16 Payasspor'da Ferhat Timoçin dönemi
17:15 Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!
16:46 Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor
15:38 A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti
15:18 Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası
12:35 Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:30:26