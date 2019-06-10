A Milli Takım, İzlanda deplasmanında

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. H grubuna yeni Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte 3'te 3 yaparak başlayan ve bu müsabakalarda kalesini gole kapatan Milliler, İzlanda karşısında da 3 puan alarak gruptaki avantajını sürdürmek istiyor.Aday kadroda 3 eksikA Milli Takım'da İzlanda mücadelesi öncesi aday kadroda 3 eksik göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlılarda genç futbolcu Ozan Kabak Stuttgart'ta yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yanı sıra Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu da aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu. 3 futbolcu İzlanda karşısında sahada olamayacak.Düdük Marciniak'taMillilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı'nda 21.45'te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. - İSTANBUL