Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!

İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dahil edildi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş, bugün düzenlenen basın toplantısında "Sinan geldi bugün, diğer 4 arkadaşımız da bugün dahil olacak. Avrupa'dan gelen oyuncularımızla takım tamamlanacak. Kalecimiz Gökhan'ın sakatlığı var ve İrfan Can'ın da aynı şekilde sakatlığı var. Diğer oyuncularımızı değerlendireceğiz. 28 oyuncudan 2 isim çıkacak. Altay bizimle birlikte olacak." demişti.

MÜCADELEYİ ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.