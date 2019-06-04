A Milli Takım, kamp yaptığı otelde bayramlaştı

A Milli Takım kadrosu, kamp yaptıkları Antalya
'da bayramlaştı. Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
otelde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar
, Hasan Akıncıoğlu
ve Hamit Altıntop
katıldı.
Bayramlaşan futbolcu, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, birlikte fotoğraf çektirdi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.
Teknik direktör Şenol Güneş
ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı.
"Fransa
ve İzlanda
maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." diyen Güneş, önemli maçlara çıkacaklarını, her günlerinin bayram tadında geçmesini istediklerini kaydetti.
Futbolculara bayram hediyesi de verildi.
Kaynak: AA
Antalya
, Güncel